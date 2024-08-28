«Задержали по горячим следам»: омич подстрелил в лесу лося, не имея разрешения на охоту

Омские полицейские задержали жителя Тюкалинска, который без разрешения на охоту застрелил в лесу лося. Теперь ему грозит два года колонии или штраф в 500 тыс. рублей.
К полицейским обратился директор охотничьего хозяйства и рассказал, что в лесу около села Белоглазово кто-то застрелил лося. Сотрудники полиции прибыли на место происшествия и изъяли тушу животного.
По горячим следам правоохранителям удалось задержать подозреваемого. Им оказался охотник со стажем из Тюкалинска.
Омич сознался в содеянном и рассказал, что решил проверить места, в которых уже охотился. Там он и встретил лося, после чего выстрелил в животное три раза. За оставленной в лесу тушей он планировал вернуться позже. Там же мужчину планировал и разделать животное.
Сотрудники полиции изъяли у охотника карабин, патроны и другие предметы для охоты. На мужчину завели уголовное дело по ч. 1 ст. 258 УК РФ («незаконная охота»). Ему грозит до 2 лет лишения свободы или штраф в размере 500 тыс. рублей.