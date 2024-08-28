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Два человека пострадали в ДТП с лосем под Арзамасом

Животное вышло на проезжую часть прямо перед движущимся автомобилем.

Два человека пострадали в ДТП с лосем под Арзамасом 27 августа. Об этом сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Автомобиль ВАЗ 21083 совершил наезд на животное в 20:55. Столкновение произошло на 111 км автодороге Нижний Новгород — Саратов. Лось вышел на проезжую часть прямо перед движущимся автомобилем.

В результате аварии 33-летний водитель получил перелом лопатки и ссадины, а его 23-летняя пассажирка — ссадины и ушибы. После осмотра медиков они отпущены на амбулаторное лечение. О состоянии животного не сообщается.

Напомним, 10 июля два человека пострадали в ДТП с лосем в Нижегородской области.