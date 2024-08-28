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В мэрии успокоили краснодарцев, встревоженных звуками боя

Горожан призвали не волноваться и не переживать.

В Единой дежурно-диспетчерской службе Краснодара объяснили горожанам, с чем связаны звуки выстрелов, которые слышны в Фестивальном микрорайоне, в районе Красной площади и Авиагородка. В Краснодарском военном авиационном училище летчиков проводятся учения, сообщает ИА KrasnodarMedia.

Тренировка, которую организовали для курсантов, является плановой. Ее проведение утвердили в Министерстве обороны РФ.

В течение двух дней 28 и 29 августа на территории авиационного училища курсанты пройдут курс молодого бойца или по-армейски КМБ.

— Ребята отрабатывают различные элементы боя. Стрельба производится исключительно холостыми патронами. Словом, все, кто услышал стрельбу в районе КВВАУЛ, не переживайте! — объяснили в ЕДДС Краснодара горожанам.

Движение судов в порту Туапсе приостановят 28 августа.

Ограничение связано с проведением учений.

учения