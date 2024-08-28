В мэрии успокоили краснодарцев, встревоженных звуками боя

В Единой дежурно-диспетчерской службе Краснодара объяснили горожанам, с чем связаны звуки выстрелов, которые слышны в Фестивальном микрорайоне, в районе Красной площади и Авиагородка. В Краснодарском военном авиационном училище летчиков проводятся учения, сообщает ИА KrasnodarMedia.