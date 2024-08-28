В мэрии успокоили краснодарцев, встревоженных звуками боя

В Единой дежурно-диспетчерской службе Краснодара объяснили горожанам, с чем связаны звуки выстрелов, которые слышны в Фестивальном микрорайоне, в районе Красной площади и Авиагородка. В Краснодарском военном авиационном училище летчиков проводятся учения, сообщает ИА KrasnodarMedia.
Тренировка, которую организовали для курсантов, является плановой. Ее проведение утвердили в Министерстве обороны РФ.
В течение двух дней 28 и 29 августа на территории авиационного училища курсанты пройдут курс молодого бойца или по-армейски КМБ.
— Ребята отрабатывают различные элементы боя. Стрельба производится исключительно холостыми патронами. Словом, все, кто услышал стрельбу в районе КВВАУЛ, не переживайте! — объяснили в ЕДДС Краснодара горожанам.
Движение судов в порту Туапсе приостановят 28 августа.
Ограничение связано с проведением учений.