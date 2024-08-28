В Самарской области мужчины создали нарколабораторию в частном доме

На территории Борского района Самарской области двое мужчин переоборудовали под нарколабораторию помещения частного дома. Им уже вынесли приговор. Об этом сообщили в УФСБ по Самарской области.
— В регионе пресечена противоправная деятельность двух граждан РФ, которые занимались производством наркотических и психотропных веществ. Их задержали в результате оперативно-розыскных мероприятий, — рассказали в пресс-службе.
В доме обнаружили и изъяли наркотическое средство массой 117 килограммов, более 1,5 тысяч литров наркосодержащей жидкости и оборудование для изготовления синтетического наркотика. Мужчин обвинили в незаконном производстве наркотических средств в особо крупном размере и завели уголовное дело.
Самарский областной суд одного мужчину лишил свободы на 21 год, а второго — на 17 лет. Отбывать наказание они отправятся в колонии строгого режима.