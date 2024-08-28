В Самарской области мужчины создали нарколабораторию в частном доме

В доме обнаружили и изъяли наркотическое средство массой 117 килограммов, более 1,5 тысяч литров наркосодержащей жидкости и оборудование для изготовления синтетического наркотика. Мужчин обвинили в незаконном производстве наркотических средств в особо крупном размере и завели уголовное дело.