Рашкин объяснил новый инцидент с лосем неудачным стечением обстоятельств

Дело случая, я думаю. Не удивлюсь, если на Дальнем Востоке лось сломает ногу, и скажут, что там есть след Рашкина. Настолько раздули эту ситуацию со мной в первом случае, когда была охота, что это ложится на благодатную почву. Все, что связано с лосем, сразу вспоминают Рашкина: если говорят Рашкин — значит, лось, если лось — значит, Рашкин.

Ранее ТАСС передал информацию от источника в правоохранительных органах о том, что автомобиль, зарегистрированный на имя Рашкина, оказался участником ДТП в Саратовской области, сбив лося. Источник сообщил, что Рашкин ранее использовал эту машину для перевозки разделанной туши лося в 2021 году. Он не уточнил, кто был за рулем в момент аварии.

Сам Рашкин разъяснил, что в момент ДТП находился в Иркутской области, а автомобиль принадлежит не ему лично, а областному комитету КПРФ . Он подчеркнул, что никакой ответственности за происшествие не несет.

«Я думаю, кому-то надо натянуть сову на глобус. Машина никогда не была зарегистрирована на меня, она областного комитета, по договору я ее брал на работу. Кому-то, может, очень хочется, чтобы это было, но этого нет. <…> Все, что там написано, — это какая-то придумка, чушь какая-то пошла. Кто-то ищет черную кошку в черной комнате, где ее нет. Никаким боком непричастен», — пояснил Рашкин.