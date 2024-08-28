Рашкин объяснил новый инцидент с лосем неудачным стечением обстоятельств

Бывший депутат Валерий Рашкин в беседе с изданием Daily Storm заявил, что появление в его жизни второго мертвого лося — не злая шутка, а простая случайность.
Дело случая, я думаю. Не удивлюсь, если на Дальнем Востоке лось сломает ногу, и скажут, что там есть след Рашкина. Настолько раздули эту ситуацию со мной в первом случае, когда была охота, что это ложится на благодатную почву. Все, что связано с лосем, сразу вспоминают Рашкина: если говорят Рашкин — значит, лось, если лось — значит, Рашкин.
Ранее ТАСС передал информацию от источника в правоохранительных органах о том, что автомобиль, зарегистрированный на имя Рашкина, оказался участником ДТП в Саратовской области, сбив лося. Источник сообщил, что Рашкин ранее использовал эту машину для перевозки разделанной туши лося в 2021 году. Он не уточнил, кто был за рулем в момент аварии.
Сам Рашкин разъяснил, что в момент ДТП находился в Иркутской области, а автомобиль принадлежит не ему лично, а областному комитету КПРФ. Он подчеркнул, что никакой ответственности за происшествие не несет.
В октябре 2021 года Рашкина задержали во время охоты в Саратовской области. В багажнике его автомобиля нашли разделанную тушу лося, топор и два ножа со следами крови. Первоначально он отрицал причастность к охоте, но позже признался, что ошибочно принял лося за кабана. Рашкин утверждал, что его преследование носит политический характер.
25 ноября 2021 года Госдума лишила Рашкина неприкосновенности, чтобы можно было возбудить уголовное дело. Несколько месяцев спустя, 25 мая 2022 года, депутаты Государственной думы досрочно прекратили полномочия Рашкина после того, как Калининский районный суд Саратовской области приговорил его к трем годам условного лишения свободы и штрафу в 30 000 рублей. Также Рашкин был лишен водительских прав на полтора года, ему запретили охотиться в течение двух лет.
В июне 2021 года ЦИК объявил о передаче мандата Рашкина Анастасии Удальцовой, члену совета «Левого фронта».
Нина Лютикова