Вдову бывшего губернатора Кубани обокрали. Неизвестные вскрыли авто жены Николая Егорова. Об этом сообщили ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Все произошло 22 августа на парковке у дома в Проточном переулке в Москве. Кто-то разбил стекло автомобиля Nissan и украл лежавшую на заднем сиденье кухонную вытяжку. 71-летняя владелица автомобиля написала заявление в полицию.
Теперь грабителю грозит уголовная статья о краже и тюремный срок до двух лет.
К слову, Николай Егоров занимал должность губернатора Краснодарского края с 1992 по 1994 годы и с 1996 по 1997 годы. Он также возглавлял администрацию президента.