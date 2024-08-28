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Вдову бывшего губернатора Кубани обокрали

Воры украли технику из авто вдовы экс-губернатора Кубани.

Вдову бывшего губернатора Кубани обокрали. Неизвестные вскрыли авто жены Николая Егорова. Об этом сообщили ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Все произошло 22 августа на парковке у дома в Проточном переулке в Москве. Кто-то разбил стекло автомобиля Nissan и украл лежавшую на заднем сиденье кухонную вытяжку. 71-летняя владелица автомобиля написала заявление в полицию.

Теперь грабителю грозит уголовная статья о краже и тюремный срок до двух лет.

К слову, Николай Егоров занимал должность губернатора Краснодарского края с 1992 по 1994 годы и с 1996 по 1997 годы. Он также возглавлял администрацию президента.