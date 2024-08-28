Подростка под наркотиками увезли в реанимацию из метро в Петербурге

В тот же день в эту же больницу попала 14-летняя девочка с отравлением алкоголем. Скорую помощь ей вызвала подружка из Красного Села, к которой пьяная школьница пришла в гости. Подростка также поместили в реанимацию. По факту случившегося проводится проверка. Обстоятельства произошедшего сейчас выясняются.