Подростка под наркотиками увезли в реанимацию из метро в Петербурге

В Петербурге в вагоне метро на станции «Рыбацкое» вечером 27 августа заметили спящего 17-летнего подростка. Позже выяснилось, что он «отключился», так как принял синтетические наркотики. Юноше вызвали скорую помощь. Медики увезли молодого человека в больницу, где его поместили в реанимацию. Об этом пишет АН «Оперативное прикрытие».
— В Детскую городскую больницу № 5 был доставлен 17-летний житель Приморского района в тяжелом состоянии с отравлением синтетическими наркотиками, — уточнил источник.
В тот же день в эту же больницу попала 14-летняя девочка с отравлением алкоголем. Скорую помощь ей вызвала подружка из Красного Села, к которой пьяная школьница пришла в гости. Подростка также поместили в реанимацию. По факту случившегося проводится проверка. Обстоятельства произошедшего сейчас выясняются.