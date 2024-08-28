В Воронеже погиб каменщик

В Воронеже при строительстве дома № 8 по переулку Здоровья 14 августа этого года произошел смертельный инцидент. Об этом сообщает Государственная инспекция труда по региону. Работы на объекте выполняли сотрудники ЗАО СМП «Электронжилсоцстрой».