В Воронеже погиб каменщик

В Воронеже при строительстве дома № 8 по переулку Здоровья 14 августа этого года произошел смертельный инцидент. Об этом сообщает Государственная инспекция труда по региону. Работы на объекте выполняли сотрудники ЗАО СМП «Электронжилсоцстрой».
51-летний каменщик упал с перекрытия 12 этажа на перекрытие 11 этажа, получив множественные травмы. А 18августа он скончался в больнице.
— В настоящее время комиссия по расследованию несчастного случая под председательством Гострудинспекции ведет расследование и устанавливает обстоятельства и причины произошедшего, — пояснил заместитель руководителя Государственной инспекцией труда в Воронежской области Александр Бородихин.