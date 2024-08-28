Российские военные освободили Камышевку в ДНР

«Подразделения группировки войск “Центр” активными действиями освободили населенный пункт Камышевка Донецкой Народной Республики и продолжают продвижение в глубину обороны противника», — говорится в сводке о ходе специальной военной операции.
Также подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение формированиям ВСУ и Нацгвардии Украины в районах Розовки, Дружбы, Гродовки, Дзержинска, Карловки, Галицыновки, Лесовки и Михайловки, отбили семь контратак.
Противник потерял на этом участке линии боевого соприкосновения до 475 человек, американский бронетранспортер М113, два автомобиля, гаубицу М777 производства США, гаубицу «Мста-Б», два орудия Д-20, две САУ «Гвоздика», гаубицу Д-30.
Кроме того, за минувшие сутки российские авиация и артиллерия нанесли удар по лагерю иностранных наемников, поразили расположения личного состава и техники ВСУ в 148 районах.
Средства ПВО сбили две французские управляемые авиабомбы Hammer, три американских реактивных снаряда HIMARS и 49 беспилотников.