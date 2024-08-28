Российские военные освободили Камышевку в ДНР

Противник потерял на этом участке линии боевого соприкосновения до 475 человек, американский бронетранспортер М113, два автомобиля, гаубицу М777 производства США, гаубицу «Мста-Б», два орудия Д-20, две САУ «Гвоздика», гаубицу Д-30.