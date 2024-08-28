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Раскрыты потери ВСУ за сутки

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки потеряли до 1985 человек в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Такие цифры журналистам раскрыли в Минобороны России.

Самые большие потери противник понес в зонах контроля подразделений группировок российских войск «Юг», «Запад» и «Центр» — 690, 490 и 475 бойцов соответственно.

Еще 330 человек личного состава ВСУ потеряли во время боестолкновений с подразделениями группировок войск «Восток», «Днепр» и «Север», следует из ежедневного брифинга оборонного ведомства.

28 августа украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) атаковал емкость для хранения нефтепродуктов в городе Котельнич Кировской области. «Ситуация под контролем. На месте работает глава Котельнича Олег Исмаилов и профильные службы», — написал губернатор региона Александр Соколов.