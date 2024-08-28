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Овчарка напала на качавшегося на качелях ребёнка в Копейске

Хозяина агрессивной собаки ищут.

В Копейске немецкая овчарка напала на ребёнка на детской площадке. Агрессивная собака прокусила мальчику ногу. Хозяина животного ищут.

Всё случилось 23 августа в посёлке Железнодорожный. Сообщение об инциденте появилось в сообществе «Подслушано Копейск». На прикреплённом к посту видео с камеры домофона видно, что мальчик раскачивался на качелях, когда на него набросился крупный пёс и вцепился ему в ногу. Подростку удалось отбиться и убежать.

«Ребёнку поставили укол и сделали повязки на раны. Собака была с ошейником и ухоженная. Мы не знаем откуда собака прибежала», — рассказали родители пострадавшего.

После случившегося проверку начали полицейские. В ОМВД по Копейску сообщили, что хозяина агрессивного животного ищут.

«После установления всех обстоятельств собранный материал будет направлен в соответствующие инстанции по компетенции для принятия решения в рамках действующего законодательства», — добавили в полиции.

несчастный случай