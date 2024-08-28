Овчарка напала на качавшегося на качелях ребёнка в Копейске

Всё случилось 23 августа в посёлке Железнодорожный. Сообщение об инциденте появилось в сообществе «Подслушано Копейск». На прикреплённом к посту видео с камеры домофона видно, что мальчик раскачивался на качелях, когда на него набросился крупный пёс и вцепился ему в ногу. Подростку удалось отбиться и убежать.