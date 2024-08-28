Уточняется, что ячейка была организована с 2020 по 2023 год одним из осужденных, который пропагандировал криминальную и экстремистскую идеологию, а затем нашел единомышленников среди других осужденных. Эта организованная преступная группа собирала с других осужденных деньги на поддержку экстремистской организации, в том числе и путем вымогательства.
В Башкирии в колонии выявили экстремистскую группу
Ячейку движения «АУЕ», деятельность которой признана экстремистской и запрещена на территории России, обнаружили на территории исправительного учреждения в Салавате. Трое осужденных теперь проходят по делу об организации, финансировании и участии в ее деятельности, а также в вымогательствах. Об этом сообщили в региональном СК.