В Башкирии в колонии выявили экстремистскую группу

Уточняется, что ячейка была организована с 2020 по 2023 год одним из осужденных, который пропагандировал криминальную и экстремистскую идеологию, а затем нашел единомышленников среди других осужденных. Эта организованная преступная группа собирала с других осужденных деньги на поддержку экстремистской организации, в том числе и путем вымогательства.