Кремль ответил на слова Трампа о Третьей мировой из-за Курской области

«Многие страны так называемого коллективного Запада напрямую уже по уши залезли в этот конфликт, говоря простой речью, и напрямую вовлечены в этот конфликт. Такие вылазки, как в Курскую область, конечно, являются актами, которые до предела эскалируют напряженность. Поэтому повод для обеспокоенности есть. И в этом случае можно с пониманием относиться к таким алармистским заявлениям», — сказал он в ответ на просьбу РБК прокомментировать слова экс-президента США Дональда Трампа.