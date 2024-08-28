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Кремль ответил на слова Трампа о Третьей мировой из-за Курской области

Страны Запада «по уши залезли» в конфликт России и Украины, а вылазка ВСУ в Курскую область «до предела» эскалирует напряженность, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Источник: РИА "Новости"

«Многие страны так называемого коллективного Запада напрямую уже по уши залезли в этот конфликт, говоря простой речью, и напрямую вовлечены в этот конфликт. Такие вылазки, как в Курскую область, конечно, являются актами, которые до предела эскалируют напряженность. Поэтому повод для обеспокоенности есть. И в этом случае можно с пониманием относиться к таким алармистским заявлениям», — сказал он в ответ на просьбу РБК прокомментировать слова экс-президента США Дональда Трампа.

Тот сказал, что нападение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область может спровоцировать начало третьей мировой войны.

Материал дополняется.

Песков Дмитрий
Трамп Дональд