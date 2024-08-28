Экс-депутату, насмерть сбившему ребёнка в Прикамье, предъявили обвинение

«Следствием установлено, что в дневное время 19 августа 2024 года в поселке Лямино города Чусовой Пермского края мужчина, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, допустил наезд на малолетнего, следовавшего на велосипеде в попутном направлении по обочине дороги», — сообщили в краевом следственном комитете.