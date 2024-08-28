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Экс-депутату, насмерть сбившему ребёнка в Прикамье, предъявили обвинение

Сейчас мужчина находится в СИЗО.

Источник: пресс-служба УГИБДД по Пермскому краю

Экс-депутату Ильшату Хасянову, который сел за руль пьяным и насмерть сбил 10-летнего мальчика в посёлке Лямино Пермского края, предъявили обвинение.

В СУ СК РФ по Пермскому краю рассказали, что обвинение предъявили по пункту «а» части 4 статьи 264 УК РФ — «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения».

«Следствием установлено, что в дневное время 19 августа 2024 года в поселке Лямино города Чусовой Пермского края мужчина, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, допустил наезд на малолетнего, следовавшего на велосипеде в попутном направлении по обочине дороги», — сообщили в краевом следственном комитете.

Очевидец ДТП, который вызвал скорую, рассказал perm.aif.ru, что медики приехали быстро, но спасти ребёнка не смогли: он скончался по дороге в больницу.

По данным perm.aif.ru, обвиняемый по делу об аварии — 54-летний Ильшат Хасянов, занимавшийся лесозаготовками бизнесмен из Лямино, а также бывший депутат двух созывов Думы Чусовского городского поселения.