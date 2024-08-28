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В Курагинском районе туристы сорвались с обрыва и провели ночь под скалой

На юге Красноярского края двое туристов сорвались со скалистого обрыва и провели целую ночь под скалой.

Источник: РИА "Новости"

Все произошло в районе поселка Усть-Каспа Курагинского района. Молодые люди 24 и 33 лет приехали на смотровую площадку над рекой Кизир поздно вечером. Они оставили машину на парковке и подошли к скалистому обрыву. Освещения в этом месте нет, поэтому один из туристов упал с обрыва. Второй пошел искать товарища, но тоже сорвался вниз.

«Оба всю ночь промучались внизу от боли и холода. Но пострадавшим повезло-рано утром проезжал местный житель и заметил автомобиль, в котором никого нет. Мужчине показалось это очень подозрительным, и он пошел выяснить обстановку. На его клич отозвались пострадавшие. Очевидец сразу позвонил в экстренную службу. Предварительно, один из туристов сломал бедро и голень, состояние второго менее травматичное — он мог передвигаться», — рассказали в краевом учреждении «Спасатель».

На помощь туристам приехали спасатели из Минусинска. Они оказали мужчинам первую помощь, после чего переправили травмированных туристов через реку Кизир на носилках и доставили в деревню, где их уже ждали медики.