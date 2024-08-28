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В аэропортах Казани и Нижнекамска сняли временные ограничения

Росавиация: временные ограничения в аэропортах Казани и Нижнекамска сняли.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Временные ограничения в аэропортах Казани и Нижнекамска сняты, говорится в официальном Telegram-канале представителя Росавиации.

«В 12:30 мск ограничения на работу аэропортов Казани и Нижнекамска сняты… Меры вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в период действия временных ограничений на запасные аэродромы «ушли» 10 воздушных судов (ВС): восемь самолетов, летевших в Казань, и два, следовавших в Нижнекамск.

Экипажи ВС, авиадиспетчеры и наземные службы аэропортов предпринимали все необходимые действия для обеспечения безопасности полетов — это безусловный приоритет, подчеркнули в агентстве.