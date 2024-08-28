Ушла на занятия и не вернулась: дело убитой и изнасилованной студентки получило продолжение

Полиция начала разыскивать преступника и свидетелей. Одна из женщин рассказала, что запомнила одного прохожего, который в то утро спросил у нее как можно сократить путь, пройдя через парк. Она описала его полицейским. Его нашли и задержали через пару часов. Им оказался 28-летний житель Хилокского района.