Ушла на занятия и не вернулась: дело убитой и изнасилованной студентки получило продолжение

Убийцу, насильника и вора отправят в колонию особого режима на 26 лет. Установлено, что пьяный мужчина ранним утром 25 мая 2024 года напал на 17-летнюю девушку. Произошло это в Железнодорожном районе Читы.
Непонятно по какой причине, он набросился на жертву, изнасиловал ее и задушил. А после украл ее телефон и наушники. Об этом КП-Иркутск сообщили в СУ Следственного комитета России по Забайкальскому краю.
В полиции региона рассказали, что рано утром девушка ушла на учебу, но так и не появилась там. Домой также не приходила. Начались ее поиски, местные жители распространяли ориентировки. Но немного погодя узнали страшную новость. Девушку нашли мертвой недалеко от мемориала «Боевая и трудовая слава забайкальцев».
Полиция начала разыскивать преступника и свидетелей. Одна из женщин рассказала, что запомнила одного прохожего, который в то утро спросил у нее как можно сократить путь, пройдя через парк. Она описала его полицейским. Его нашли и задержали через пару часов. Им оказался 28-летний житель Хилокского района.
— Ранее мужчина четырежды привлекался к уголовной ответственности, в том числе за имущественные преступления и преступление против половой свободы, — рассказали в пресс-службе полиции.
Следователи провели различные экспертизы и очные ставки, допросили его, сверили показания. Пока шло разбирательство, он два месяца находился под стражей. Изначально ему грозило вплоть до пожизненного заключения. Сейчас суд вынес окончательный приговор. Преступник отправится в тюрьму на 26 лет.