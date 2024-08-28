Обманула семью и десятки хороших людей: история спортсменки-омички, которая героически борется с раком, оказалась вымыслом

За последний год омичка Анна Ванцева стала известна не только в родном городе, но и за его пределами. Для сотен людей спортсменка-воркаутер стала примером мужественной борьбы с тяжелым недугом. В 23 года ей поставили диагноз «острый лекоз». Ее поддерживали сотни людей, ей перечисляли деньги. Вдохновившись ее историей, люди выстраивались в очередь, чтобы сдать кровь и попасть в реестр доноров костного мозга. О ней писали СМИ. Помощь в организации поисков донора оказывало Омское отделение Красного Креста. И вдруг как гром среди ясного неба: «Омское региональное отделение “Российского Красного Креста” приостанавливает сотрудничество с Анной Ванцевой. Появилась информация о недобросовестности девушки». Как выяснилось, Анна более полугода просто прикидывалась больной. Подробности — в материале «КП-Омск».
До января нынешнего года об омичке Анне Ванцевой было мало что известно, хотя сама она позиционирует себя чемпионкой России по стритлифтингу. Девушка активно занималась спортом, работала тренером — в общем, ничего особенного.
По словам девушки, она узнала о диагнозе в июне 2023 года, во время прохождения медобследования. Молчала полгода.
«Я была шокирована, мне было страшно, я не верила своим глазам и ушам, — писала девушка в соцсетях. — Я не знала, что делать, куда бежать и что будет дальше. Знала лишь одно, что диагноз серьезный и смертельный. Мне было страшно, но я молчала! Я боялась реакции людей, реакции близких и друзей. Все делала сама: сама нашла людей, сама платила и думала, что справлюсь с болезнью».
С этого поста в соцсетях к Анне Ванцевой начала приходить слава. Анна вела блог о своем заболевании, выкладывала мотивирующее видео, где она подтягивается, стоит на гвоздях и боксирует. Рассказывала, как превозмогая боль, ходит на тренировки, что мечтает установить мировой рекорд по подтягиваниям. Активно продолжала участвовать в соревнованиях. И все это — между курсами химиотерапии.
Анну поддерживали люди со всей страны, переводили ей деньги. Особенно помогли тюменцы. Последние узнали об Ане благодаря местному спортсмену-воркаутеру, общественнику Сергею Мехнину. После разразившегося скандала он записал видео, в котором подробно рассказал о знакомстве с Ванцевой.
По словам спортсмена, они познакомились заочно, года три назад, пересекались на фестивалях по воркауту. Потом Анна начала писать поддерживающие комментарии к сториз Сергея — Мехнин сам борется с подобным заболеванием. Затем она рассказала ему о своем диагнозе.
По словам Мехнина, Анна скинула ему свои медицинские документы. Но проверять их подлинность, звонить указанным в них врачам никому не пришло в голову — ведь нормальные люди таким обычно не шутят.
Сергей решил поддержать девушку, рассказал о ней на своих каналах.
Тюменцы отозвались. Одна лишь команда по воркауту собрала для нее 100 000 рублей. В пользу девушки проводили Дни открытых дверей предприниматели.
Затем для Анны решили найти донора костного мозга. За помощью в Омское отделение Красного Креста обратился знакомый Сергея.
«Мы подключились к этому в июне нынешнего года, — рассказала “КП-Омск” руководитель Омского отделения Российского Красного Креста Наталья Тузова. — Подчеркну, наша помощь заключалась именно в поиске донора, рекрутинге и пропаганде донорства костного мозга. Никаких денежных сборов в пользу Ванцевой мы не объявляли, так как по регламенту наша организация не может проверять подлинность представленных медицинских документов».
Кампания развернулась с размахом. В поддержку донорства в Омске проходили спортивные мероприятия. Об Анне Ванцевой публиковались посты на страничке организации «Вконтакте». Вдохновившись историей мужественной спортсменки, как минимум шесть человек сдали кровь и вступили в федеральный регистр доноров костного мозга.
14 августа организация поделилась радостной новостью. Анне Ванцевой пришло сообщение от одной из медицинских лабораторий, сотрудничающих с федеральным регистром доноров костного мозга РФ, — подходящий ей по генотипу донор найден.
Скриншот сообщения, предоставленный Красному Кресту Анной, увидел в соцсети руководитель этой сети лабораторий. И огорошил Наталью Тузову известием: сообщение — это подделка, а сама Ванцева в федеральном регистре нуждающихся в донорстве костного мозга не значится.
По словам Натальи Тузовой, открывшаяся правда стала для нее настоящим шоком. Анна — девушка из известной в Омске семьи, и об ее аферах близкие, по сведениям руководителя общественной организации, ничего не знали.
Уже в качестве депутата Законодательного собрания Наталья Тузова обратилась в минздрав Омской области с просьбой провести проверку. Ванцевой предложили пройти обследование в онкодиспансере. Под давлением общественности и близких она его прошла. Так исчезли последние сомнения — никакого лейкоза у спортсменки нет.
«Хотя моменты, которые меня настораживали, были и до этого, — признается Наталья Тузова. — Например, Анна рассказывала всем, что из-за появившихся метастаз она перенесла операцию на легком, выкладывала в сеть соответствующие медицинские документы. А уже чуть ли не на следующий день сидела на лавочке у своего дома и записывала новое видео. И это после такой тяжелой операции! Были сомнения и по поводу найденного донора. Ведь люди ищут его годами, а тут — такой счастливый случай».
Как рассказал Сергей Мехнин, со временем сомнения в правдивости истории омички появились и у него:
«После соревнований она говорит, что умирает. Меряем сатурацию, у меня 96%, а у нее 98%, и из машины скорой помощи она выходит уже абсолютно здоровой. Выкладывает документы, что перенесла во время операции клиническую смерть, и тут же записывает новую сториз. Мы не понимали, почему ей, судя по фотографиям в сети, клеили лейкопластырь на шею. В описанном ею случае катетер не туда ставят. Затем ее якобы уволили с работы, мол, все равно скоро умрешь. Никто никогда не будет так говорить человеку с таким диагнозом».
Размер ущерба, причиненного омичкой, пока не подсчитан. Как рассказали в омской полиции, по данному факту проводится проверка, уголовного дела еще нет. По неподтвержденным данным, переводили мужественной спортсменке, омичке-красавице щедро.
Как стало известно «КП-Омск» из неофициальных источников, свой поступок девушка объяснила тем, что хотела привлечь внимание Сергея Мехнина, мол, парень ей понравился.
О романтических отношениях с ним она рассказывала и другим людям, сам же Сергей какую-либо связь с Анной отрицает.
Видео с объяснениями случившегося на своей странице «Вконтакте» опубликовал и пока еще официальный муж Анны Дмитрий Ванцев.
Как он рассказал, семья о махинациях девушки ничего не знала. Поверив в ее диагноз, близкие очень за нее переживали.
Как можно было не заметить ложь, если по легенде Анна пережила несколько курсов химиотерапии и операцию на легком — загадка.
«Мы взрослые, занятые люди. Я не мог все контролировать и ходить с ней по больницам», — объясняет Дмитрий. Сейчас он готовит документы на развод.
Сама Анна хранит молчание — ее страница в «ВК», на которой она еще совсем недавно активно пиарилась, сейчас закрыта. В своем последнем, ныне удаленном сообщении, она написала:
«Мне стыдно, я раскаиваюсь. Я прошу прощения у всех, кто верил, любил, дружил, помогал. Я виновата и наказана. И еще буду наказана».