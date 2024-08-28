Обманула семью и десятки хороших людей: история спортсменки-омички, которая героически борется с раком, оказалась вымыслом

«После соревнований она говорит, что умирает. Меряем сатурацию, у меня 96%, а у нее 98%, и из машины скорой помощи она выходит уже абсолютно здоровой. Выкладывает документы, что перенесла во время операции клиническую смерть, и тут же записывает новую сториз. Мы не понимали, почему ей, судя по фотографиям в сети, клеили лейкопластырь на шею. В описанном ею случае катетер не туда ставят. Затем ее якобы уволили с работы, мол, все равно скоро умрешь. Никто никогда не будет так говорить человеку с таким диагнозом».