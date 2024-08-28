Эвакуированные после атаки БПЛА жители двух сел в Воронежской области вернулись в свои дома

Сегодня ночью, 28 августа, над территорией Россошанского района Воронежской области уничтожили БПЛА самолетного типа. Падение фрагментов вызвало возгорание вблизи населенных пунктов. Детонации взрывоопасных объектов не произошло. Однако жителей двух сел эвакуировали. Сейчас они вернулись в свои дома. Об этом рассказали в администрации муниципалитета.
Там пояснили, что часть сельчан самостоятельно покинула опасный участок, часть была вывезена. В Молодежном центре для них был развернут ПВР, людей обеспечили водой и питанием.
— Возгорание удалось ликвидировать в кратчайшие сроки, жители смогли вернуться в свои дома, — подытожили в райадминистрации.
Напомним, восемь украинских беспилотников уничтожили силами ПВО над Воронежской областью сегодня ночью.