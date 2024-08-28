Эвакуированные после атаки БПЛА жители двух сел в Воронежской области вернулись в свои дома

Сегодня ночью, 28 августа, над территорией Россошанского района Воронежской области уничтожили БПЛА самолетного типа. Падение фрагментов вызвало возгорание вблизи населенных пунктов. Детонации взрывоопасных объектов не произошло. Однако жителей двух сел эвакуировали. Сейчас они вернулись в свои дома. Об этом рассказали в администрации муниципалитета.