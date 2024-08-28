Воронежского ветеринара на два года отправили в колонию

Суд установил, что ветеринарный врач БУ Воронежской области «Семилукская районная станция по борьбе с болезнями животных» с 22 апреля 2021 года по 20 января 2022 года незаконно получил от двух ИП более 130 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону. За эту сумму фигурант выдавал различные справки о ветеринарно-санитарном состоянии животных, хотя на самом деле осмотр не проводил.