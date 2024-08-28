Воронежского ветеринара на два года отправили в колонию

Суд установил, что ветеринарный врач БУ Воронежской области «Семилукская районная станция по борьбе с болезнями животных» с 22 апреля 2021 года по 20 января 2022 года незаконно получил от двух ИП более 130 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону. За эту сумму фигурант выдавал различные справки о ветеринарно-санитарном состоянии животных, хотя на самом деле осмотр не проводил.
В соответствии с ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки за незаконные действия) теперь уже экс-ветеринару придется провести два года в исправительной колонии общего режима. Кроме того, ему предстоит заплатить штраф в 200 тысяч рублей. А после выхода на свободу осужденный не сможет работать в системе государственной ветеринарной службы РФ на протяжении двух лет.