В Омске маршрутка с пассажирами сбила стоящую на дороге женщину

В Кировском округе Омска сегодня, 28 августа, произошла авария с участием пассажирского транспорта. Маршрутка с пассажирами врезалась в стоявший автомобиль и сбила женщину-водителя.
«По предварительным данным, водитель пассажирского микроавтобуса, следовавшего по маршруту № 503 на улице Конева (районе строения 89) врезался в остановившийся в средней полосе автомобиль Toyota. Легковушкой управляла женщина 1966 г.р. В момент аварии она доставала знак аварийной остановки из багажника и стояла у задней части своей машины», — сообщила пресс-служба областной прокуратуры.
В результате аварии пострадавшую доставили в больницу. 15 пассажиров, находившиеся в салоне маршрутки, не пострадали. По факту аварии проводится проверка.