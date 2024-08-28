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В Омске маршрутка с пассажирами сбила стоящую на дороге женщину

Авария произошла на Левом берегу города.

В Кировском округе Омска сегодня, 28 августа, произошла авария с участием пассажирского транспорта. Маршрутка с пассажирами врезалась в стоявший автомобиль и сбила женщину-водителя.

«По предварительным данным, водитель пассажирского микроавтобуса, следовавшего по маршруту № 503 на улице Конева (районе строения 89) врезался в остановившийся в средней полосе автомобиль Toyota. Легковушкой управляла женщина 1966 г.р. В момент аварии она доставала знак аварийной остановки из багажника и стояла у задней части своей машины», — сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

В результате аварии пострадавшую доставили в больницу. 15 пассажиров, находившиеся в салоне маршрутки, не пострадали. По факту аварии проводится проверка.