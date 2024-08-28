В Омске маршрутка с пассажирами сбила стоящую на дороге женщину

«По предварительным данным, водитель пассажирского микроавтобуса, следовавшего по маршруту № 503 на улице Конева (районе строения 89) врезался в остановившийся в средней полосе автомобиль Toyota. Легковушкой управляла женщина 1966 г.р. В момент аварии она доставала знак аварийной остановки из багажника и стояла у задней части своей машины», — сообщила пресс-служба областной прокуратуры.