В Татарстане с начала года пропали 126 детей — их родители обратились с заявлениями о розыске в полицию. Соответствующую статистику на пресс-конференции привела начальник отдела организации деятельности по делам несовершеннолетних МВД по РТ Резеда Вахитова.
Большинство детей возвращаются домой в течение 1−2 суток. Однако восемь пропавших за этот период до сих пор не удалось найти. Основные причины ухода из дома — это конфликты и недопонимания с родителями, желание стать самостоятельными и независимыми.
Сподвигнуть ребенка на уход из дома также может плохая успеваемость в школе, отказ в покупке желаемых вещей, в ряде случаев — отклонения в психическом развитии и склонность к бродяжничеству.