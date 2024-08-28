В Петербурге задержан мужчина, распыливший слезоточивый газ в автобусе

ЧП произошло на территории Красногвардейского района города, в салоне автобуса № 193. Мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, распылил содержимое перцового баллончика в лицо пассажирке во время внезапно вспыхнувшего конфликта.
Пострадавшая (ею оказалась местная жительница 30-ти лет) обратилась за медицинской помощью. Госпитализация не потребовалась, и петербурженка была отпущена на амбулаторное лечение домой.
По горячим следам злоумышленник задержан. Составлен протокол об административном правонарушении по статье 20.1 КоАП «Хулиганство». Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Полиция выясняет все обстоятельства происшествия.