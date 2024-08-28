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В Петербурге задержан мужчина, распыливший слезоточивый газ в автобусе

В Северной столице полицией задержан 40-летний петербуржец, применивший слезоточивый газ в рейсовом автобусе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

ЧП произошло на территории Красногвардейского района города, в салоне автобуса № 193. Мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, распылил содержимое перцового баллончика в лицо пассажирке во время внезапно вспыхнувшего конфликта.

Пострадавшая (ею оказалась местная жительница 30-ти лет) обратилась за медицинской помощью. Госпитализация не потребовалась, и петербурженка была отпущена на амбулаторное лечение домой.

По горячим следам злоумышленник задержан. Составлен протокол об административном правонарушении по статье 20.1 КоАП «Хулиганство». Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полиция выясняет все обстоятельства происшествия.