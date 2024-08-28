В Екатеринбурге открыли станцию метро «Площадь 1905 года»

В связи с происшествием и остановкой вагонов, зажавших тело человека на станции «Площадь 1905 года», почти на всех станциях подземки города — от «Проспекта Космонавтов» до «Геологической» — закрыли движение. Открыты были лишь три станции — Геологическая, Чкаловская и Ботаническая. На месте работали сотрудники полиции. «КП-Екатеринбург» обратилась в УМВД города. В полиции от комментариев по теме отказались.