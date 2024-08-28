В Екатеринбурге открыли станцию метро «Площадь 1905 года»

В Екатеринбурге восстановили работу метрополитена. Открыли станцию «Площадь 1905 года». Об этом сообщили в Telegram-канале «Метро Екатеринбурга».
— Станция «Площадь 1905 года» открыта, — рассказали в пресс-службе метрополитена.
Напомним, что днем 28 августа на станции «Площадь 1905 года» молодой человек попал на пути. При столкновении с поездом он погиб. Его зажало между перроном и вагоном.
В связи с происшествием и остановкой вагонов, зажавших тело человека на станции «Площадь 1905 года», почти на всех станциях подземки города — от «Проспекта Космонавтов» до «Геологической» — закрыли движение. Открыты были лишь три станции — Геологическая, Чкаловская и Ботаническая. На месте работали сотрудники полиции. «КП-Екатеринбург» обратилась в УМВД города. В полиции от комментариев по теме отказались.