Огонь гаубицы Д-30 сорвал ротацию ВСУ в Курской области

Удар по украинской технике нанес расчет гаубицы Д-30.
«Таким образом сорвана ротация [ВСУ]», — цитирует собеседника агентство.
Операцию провели морпехи, уточнил он.
С 6 августа в Курской области идут бои с украинскими военными. К 12 августа ВСУ контролировали 28 населенных пунктов, сообщил ранее Смирнов.
В области введен режим ЧС федерального уровня, там также объявлен режим контртеррористической операции. В нескольких приграничных районах объявили эвакуацию, оттуда уехали уже более 130 тыс. человек.