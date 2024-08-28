Губернатор Соколов: три дрона ВСУ упали на комбинат в Котельниче и загорелись

По информации канала, украинские военные использовали данные спутников НАТО и при построении маршрута учитывали рельеф местности, как это делалось во время попыток атаковать Санкт-Петербург. Как утверждает Mash, благодаря сведениям со спутников дроны на базе А-22 «Летучая лисица» могли долго лететь прямо над водой в руслах рек и оставаться незамеченным. Кроме того, рассматривается и версия о том, что украинским военным помогали диверсанты.