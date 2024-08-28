В Москве в квартире дочерей сенатора Хтея произошел пожар

Ранее, 23 августа, москвич чуть не устроил пожар в квартире из-за ароматических палочек. Прибывшие пожарные и полицейские установили, что уголек от ароматических палочек попал на тряпку, что повлекло за собой возгорание. В результате инцидента никто не пострадал. Владелец квартиры может понести административную ответственность за произошедшее.