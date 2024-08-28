В Москве в квартире дочерей сенатора Хтея произошел пожар

Сам сенатор подтвердил эту информацию и рассказал, что в квартире жили его 18-летние дочери-близняшки.
«Квартира дочерей. Две близняшки 18 лет, поступили в Москве в вуз», — рассказал Хтей.
Он добавил, что со слов одной из дочерей, она пошла готовить бутерброды на кухне, почувствовала гарь.
«Было в одной комнате возгорание, пришлось пожарных вызывать», — сказал сенатор.
Квартира располагается в Шмитовском проезде на 21-м этаже дома. Также известно, что в результате возгорания пострадавших нет.
Ранее, 23 августа, москвич чуть не устроил пожар в квартире из-за ароматических палочек. Прибывшие пожарные и полицейские установили, что уголек от ароматических палочек попал на тряпку, что повлекло за собой возгорание. В результате инцидента никто не пострадал. Владелец квартиры может понести административную ответственность за произошедшее.