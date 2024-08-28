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В Москве в квартире дочерей сенатора Хтея произошел пожар

В Москве в квартире члена Совета Федерации Тараса Хтея произошел пожар. Как 28 августа сообщил источник «Известий», причиной возгорания стала упавшая ароматическая свеча.

Источник: РИА "Новости"

Сам сенатор подтвердил эту информацию и рассказал, что в квартире жили его 18-летние дочери-близняшки.

«Квартира дочерей. Две близняшки 18 лет, поступили в Москве в вуз», — рассказал Хтей.

Он добавил, что со слов одной из дочерей, она пошла готовить бутерброды на кухне, почувствовала гарь.

«Было в одной комнате возгорание, пришлось пожарных вызывать», — сказал сенатор.

Квартира располагается в Шмитовском проезде на 21-м этаже дома. Также известно, что в результате возгорания пострадавших нет.

Ранее, 23 августа, москвич чуть не устроил пожар в квартире из-за ароматических палочек. Прибывшие пожарные и полицейские установили, что уголек от ароматических палочек попал на тряпку, что повлекло за собой возгорание. В результате инцидента никто не пострадал. Владелец квартиры может понести административную ответственность за произошедшее.

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Совет Федерации