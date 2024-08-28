Mash: Опасный пестицид нашли в клубнике из Армении

Ягоды должны были пойти на продажу в Москве и Тульской области. Пестициды нашли в четырехтонной партии, которую отобрали на проверку 21 августа. В образцах были найдены трифлоксистробин и тебуконазол. Первый фермент влияет на репродуктивность, а другой специалисты относят ко второму классу опасности для человека: он способен разрушить эндокринную систему организма, следует из сообщения в Telegram-канале Mash.