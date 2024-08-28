Олбани
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Следком проверит обрушение дома из-за взрыва газа под Новосибирском

28 августа 2024 года в селе Моршанское Каргатского района Новосибирской области произошел хлопок газо-воздушной смеси в одном из частных домов.

Источник: ГУ МЧС по Новосибирской области

В результате инцидента обрушилась часть здания, пострадала пожилая женщина, которая была доставлена в районную больницу.

Следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области начали доследственную проверку. По предварительным данным, причиной происшествия могло стать неисправное газовое оборудование.

В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия, по итогам которого будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственных за обслуживание газового оборудования, и принято соответствующее процессуальное решение.

СК