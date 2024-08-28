Следком проверит обрушение дома из-за взрыва газа под Новосибирском

В результате инцидента обрушилась часть здания, пострадала пожилая женщина, которая была доставлена в районную больницу.
Следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области начали доследственную проверку. По предварительным данным, причиной происшествия могло стать неисправное газовое оборудование.
В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия, по итогам которого будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственных за обслуживание газового оборудования, и принято соответствующее процессуальное решение.