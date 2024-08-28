Бывшему топ-менеджеру завода им. Дзержинского вновь отказали в УДО

Ходатайство об УДО Егора Заворохина Мотовилихинский суд Перми рассмотрел 9 августа 2024 года. Адвокат бывшего топ-менеджера заявил в суде, что его клиент отбыл необходимую для УДО часть срока, содержится не в колонии, а в облегченных условиях в СИЗО, и ни разу не нарушил установленный порядок отбывания наказания. При этом в связи с признанием его банкротом и введении процедуры реструктуризации долгов, господин Заворохин лишен возможности погашать ущерб по приговору суда, нахождение в СИЗО делает невозможным его трудоустройство. Представитель прокуратуры выступил против УДО, поскольку «поведение осужденного не является стабильным, наряду с поощрениями, он имел взыскания, цели наказания не достигнуты, меры к возмещению ущерба приняты недостаточные». В итоге в УДО Егору Заворохину было отказано.