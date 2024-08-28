В Москве за взятку задержали двух сотрудников ГАИ

В ГУ МВД добавили, что собранные оперативниками материалы направлены в следственные органы для принятия процессуального решения. «Должностные лица отстранены от исполнения служебных обязанностей. При подтверждении вины, они будут уволены из органов внутренних дел и понесут наказание в установленном законом порядке, а их руководители привлечены к дисциплинарной ответственности», — добавили в главке.