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В Москве за взятку задержали двух сотрудников ГАИ

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Два сотрудника столичной Госавтоинспекции по Центральному административному округу задержаны по подозрению в получении взятки за непривлечение водителя к административной ответственности за нарушение ПДД. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Источник: РИА "Новости"

«Предварительно установлено, что оперативниками подразделения собственной безопасности при проведении оперативных мероприятий задержаны двое сотрудников ДПС ГИБДД УВД по ЦАО, которые подозреваются в получении незаконного денежного вознаграждения от гражданина за непривлечение его к административной ответственности за нарушение ПДД», — сказал собеседник агентства.

В ГУ МВД добавили, что собранные оперативниками материалы направлены в следственные органы для принятия процессуального решения. «Должностные лица отстранены от исполнения служебных обязанностей. При подтверждении вины, они будут уволены из органов внутренних дел и понесут наказание в установленном законом порядке, а их руководители привлечены к дисциплинарной ответственности», — добавили в главке.

В правоохранительных органах ТАСС уточнили, что, предварительно, речь идет о взятке в 300 тыс. рублей за якобы непривлечение к ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения.