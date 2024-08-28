В МЧС назвали причину пожара под Феодосией

Напомним, ранее КП-Крым сообщала, что 25 августа из-за пожара возле Орджоникидзе пришлось эвакуировать 100 человек из СНТ «Рассвет». Из опасной зоны людей вывозили на автобусах. Площадь пожара составила 75 гектаров. Позднее она возросла до 150 гектаров. К тушению огня привлекли 470 человек и более 100 единиц техники. Эта работа осложнялась тем, что порывы ветра достигают 13 метров в секунду. Утром 27 августа сообщалось, что за ночь площадь не увеличилась. В общей сложности было сброшено 550 тонн воды. Возгорание локализовали в 9.00 28 августа.