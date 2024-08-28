Облздрав рассказал о состоянии пострадавших в смертельном ДТП под Волгоградом

28 августа стало известно о состоянии пострадавших с страшном ДТП в Новониколаевском районе Волгоградской области. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального комитета здравоохранения, шестерых пациентов госпитализировали в Урюпинскую ЦРБ. Им оказывается необходимая помощь.
— 43-летняя женщина находится в травматологическом отделении, 34-летняя пациента в реанимации, мужчина 39 лет в реанимации, 21-летний пострадавшей проходит лечение в хирургическом отделении, 3-летняя девочка находится в травматологии, — уточнили в облздраве.
Их состояние оценивается как стабильное. Напомним, накануне на трассе столкнулись две иномарки. Погибли женщина и ребенок.