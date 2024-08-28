Облздрав рассказал о состоянии пострадавших в смертельном ДТП под Волгоградом

28 августа стало известно о состоянии пострадавших с страшном ДТП в Новониколаевском районе Волгоградской области. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального комитета здравоохранения, шестерых пациентов госпитализировали в Урюпинскую ЦРБ. Им оказывается необходимая помощь.