Олбани
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Облздрав рассказал о состоянии пострадавших в смертельном ДТП под Волгоградом

Под Волгоградом шесть человек остаются в больнице после страшного ДТП.

Источник: Комсомольская правда

28 августа стало известно о состоянии пострадавших с страшном ДТП в Новониколаевском районе Волгоградской области. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального комитета здравоохранения, шестерых пациентов госпитализировали в Урюпинскую ЦРБ. Им оказывается необходимая помощь.

— 43-летняя женщина находится в травматологическом отделении, 34-летняя пациента в реанимации, мужчина 39 лет в реанимации, 21-летний пострадавшей проходит лечение в хирургическом отделении, 3-летняя девочка находится в травматологии, — уточнили в облздраве.

Их состояние оценивается как стабильное. Напомним, накануне на трассе столкнулись две иномарки. Погибли женщина и ребенок.