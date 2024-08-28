Похоронили в свадебном платье. Беременная сибирячка умерла после укола, уголовное дело закрыли

Два года назад Наталья Новожилова из Братска готовилась к радостному событию — рождению внука. Ее 22-летняя дочь Полина Политова находилась на восьмом месяце беременности. Но близкие и друзья сибирячки собрались не на торжественной выписке из роддома, а на похоронах.
Начала задыхаться.
Полина и ее будущий молодой человек Антон (имя изменено — ред.) познакомились за год до случившегося в социальных сетях. Переписки быстро перетекли в прогулки и свидания, а затем в отношения. Вскоре девушка узнала, что станет мамой. Пара начала готовиться к рождению малыша. Будущие родители планировали подать заявление в ЗАГС и сыграть свадьбу в семейном кругу. Ради торжества возлюбленный Полины несколько месяцев работал на вахте и копил деньги. Родители поддерживали решение молодых. Однако мечтам не суждено было сбыться…
Трагедия ворвалась в жизнь семьи 23 августа 2022 года. О том, что произошло тем поздним вечером, Наталья Новожилова позже узнала от зятя. Молодой человек отправился на прогулку с собакой. Неожиданно ему позвонила Полина и сообщила, что у нее сильный кашель, и она задыхается. Приступ прошел, но будущий отец решил перестраховаться и вызвал скорую помощь. Как он ранее рассказывал КП-Иркутск, за несколько дней до случившегося невеста обращалась к терапевту с признаками простуды, и врач назначил ей амбулаторное лечение.
— До приезда медиков она чувствовала себя вполне нормально. Спокойно передвигалась по квартире, искала необходимые документы. На тот момент у нее была температура 37,7. Но Полина утверждала, что для нее это было нормой. Мол, она поднималась периодически и без симптомов ОРВИ, — рассказывал Антон.
Молодой человек вспоминал, что врачи приехали и поставили Полине укол. Буквально через считанные секунды она потеряла сознание и у нее пошла пена изо рта.
Похоронили в свадебном платье.
— Фельдшер подняла футболку, и мне показалось, что она якобы удивилась тому, что Полина беременна, — говорил Антон. — Когда я звонил в скорую, я предупреждал о том, что жена находится в положении. Затем врач приказала мне быстро положить Полину на пол, они долгое время пытались откачать ее. Фельдшер звонила в реанимацию и кричала: «У меня беременная умерла!».
После этого врачи, со слов молодого человека, сказали ему, чтобы он спустился на улицу и встречал машину реанимации. О том, что в этот момент происходило в квартире, он не знал. Антон стоял у подъезда и звонил родителям Полины. Когда они приехали, фельдшер сообщила, что женщину спасти не удалось.
Ситуацию тогда прокомментировали в областном минздраве.
— Вызов к беременной пациентке с формулировкой «задыхается» поступил в 21:46. Время в дороге у бригады «скорой» составило 12 минут. На момент приезда состояние пациентки было крайне тяжелым. По ее словам, в течение трех дней держалась температура, был кашель. Девушка не обращалась в медучреждение и занималась самолечением. Медицинские работники ввели пациентке бронхолитическое средство, так как были показания для купирования удушья. Далее в течение 50 минут проводилась интенсивная терапия, однако, реанимационные мероприятия оказались безуспешны: произошла остановка сердечной деятельности, — говорилось в сообщении.
Девушку похоронили в белом свадебном платье, в котором она планировала идти под венец.
Уголовное дело закрыто.
Но долгое время причина смерти Полины оставалась загадкой для ее близких. В справке, выданной из морга, значилась единственная запись: «Неустановленная причина смерти Р-99».
— Диагноз «астма» дочери ставили в детстве. Но у нее никогда не было жутких приступов, она не задыхалась, — рассказывала Наталья Новожилова. — Обострялась лишь в периоды простуды. И то, немного покашляет и все пройдет. Полина даже ингалятором никогда не пользовалась. Беременность тоже протекала без проблем. Дочь состояла на учете, на сохранении не лежала, а каждые две недели посещала врача и делала все необходимые процедуры. За беременными ведь наблюдают очень тщательно. Наверняка врачи сразу бы заподозрили что-то неладное…
По факту гибели беременной женщины было заведено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Была назначена судебно-медицинская экспертиза. В мае 2024 года дело закрыли.
— Следователи установили, что причинно-следственная связь между введением препарата женщине и ее гибелью не установлена, — рассказали в СУ СК по Иркутской области.
Как рассказывает Наталья, только спустя два года семья начала оправляться после смерти Полины.
— Конечно, очень сильно скучаем по ней. Всего мы с мужем воспитали пятерых детей. Старший сын погиб в 16 лет, утонув в реке. Теперь нет и Полины. Она была четвертым ребенком. Очень сильно тоскует по ней младшая дочь. После гибели сестры она сильно замкнулась, плохо спит. Они были близки. Подруги Полины рассказывают, что она им часто снится. Бывало, что, как ангел-хранитель предупреждает о чем-то. А ко мне во сне, к сожалению, ни разу не приходила. Хотя я каждую ночь ложусь и прошу: дочь, приснись мне…
КОМПЕТЕНТНО.
Ирина ЮСУПОВА, медицинский юрист:
Хочу отметить, что и производство, и наказание в уголовном и гражданском процессе имеют отличия. В уголовном, устанавливается виновное лицо, которое своими деяниями причинило вред здоровью или смерть и суд виновному назначает наказание. В гражданском процессе пострадавшие пациенты (их родственники) вправе получить компенсацию морального вреда.
В данном случае, уголовное дело было прекращено, вина врача не установлена, и у родителей есть возможность подать гражданский иск в суд о компенсации морального вреда, причиненного смертью их близкого человека — семья в один момент безвозвратно потеряла беременную дочь и своего будущего внука и это бесконечная боль для родственников. И в этом процессе ответчиком будет уже медицинская организация, поскольку ее работники несут ответственность за нарушение прав граждан и причинение вреда их жизни и (или) здоровью и обязаны компенсировать моральный вред, причиненный при некачественном оказании медицинской помощи.
Ознакомившись с некоторыми материалами уголовного дела, я, как юрист, вижу перспективу для начала гражданского процесса. Но, разумеется, необходимо еще более тщательнее изучать всю медицинскую документацию умершей. В процессе судопроизводства будет назначена судебно-медицинская экспертиза, но уже в рамках гражданского дела, экспертам будут поставлены вопросы, в том числе, о качестве проведенного медицинского вмешательства, имеющихся дефектах оказания медицинской помощи и только после этого, судом будет вынесено решение.
Хочу отметить, что около полутора лет назад ко мне обратился мужчина и мы подали иск о взыскании компенсации морального вреда. Несколько месяцев назад судом было вынесено решение об удовлетворении исковых требований сына, мать которого скончалась у него на глазах в результате действий бригады скорой медицинской помощи. По решению суда компенсация морального вреда с медицинской организации составила 1,5 миллиона рублей, плюс понесенные расходы на погребение.