Похоронили в свадебном платье. Беременная сибирячка умерла после укола, уголовное дело закрыли

— Конечно, очень сильно скучаем по ней. Всего мы с мужем воспитали пятерых детей. Старший сын погиб в 16 лет, утонув в реке. Теперь нет и Полины. Она была четвертым ребенком. Очень сильно тоскует по ней младшая дочь. После гибели сестры она сильно замкнулась, плохо спит. Они были близки. Подруги Полины рассказывают, что она им часто снится. Бывало, что, как ангел-хранитель предупреждает о чем-то. А ко мне во сне, к сожалению, ни разу не приходила. Хотя я каждую ночь ложусь и прошу: дочь, приснись мне…