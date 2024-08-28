В Турции сообщили о нейтрализации одного из лидеров РПК на севере Ирака

В мае министр обороны Турции Яшар Гюлер заявил, что Турция планирует полностью вытеснить вооруженные формирования РПК с территории Ирака в рамках новой стратегии по борьбе с терроризмом. Гюлер рассказал о планах вытеснить курдов с территорий Ирака, граничащих со страной. При этом министр отметил, что Багдад не против проведения подобных операций на своей территории.