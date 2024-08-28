В Турции сообщили о нейтрализации одного из лидеров РПК на севере Ирака

«Террористка под кодовым именем “Пелин Батман” вступила в ряды РПК в 1998 году и объявлена в розыск за “членство в вооруженной террористической организации”. В спецслужбах Турции получили информацию, что террористка Текик находилась в Сулеймании», — сообщили собеседники агентства.
Также было установлено, что женщина осуществляла в Сулеймании пропагандистскую и дезинформирующую деятельность при поддержке Патриотического союза Курдистана (ПСК).
В мае министр обороны Турции Яшар Гюлер заявил, что Турция планирует полностью вытеснить вооруженные формирования РПК с территории Ирака в рамках новой стратегии по борьбе с терроризмом. Гюлер рассказал о планах вытеснить курдов с территорий Ирака, граничащих со страной. При этом министр отметил, что Багдад не против проведения подобных операций на своей территории.
В начале апреля агентство Shafaq News сообщило, что турецкий беспилотник атаковал автомобиль, принадлежащий боевикам Рабочей партии Курдистана, на горе Синджар у лагеря для перемещенных лиц «Сардашт». В результате этого погиб высокопоставленный чиновник РПК.
В октябре 2023 года турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что более 160 боевиков РПК и 190 объектов были уничтожены в ходе операций ВС Турции в Сирии с 1 октября. Он отметил, что Турция не позволит создать «террористический коридор» у своих южных границ.
Вооруженный конфликт с Рабочей партией Курдистана начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы партии, против которых турецкая армия проводит воздушные и наземные операции.