В Волгоградской области с почестями похоронили сотрудников ИК-19

Остались верны присяге.
23 августа в суровикинской колонии строгого режима № 19 проводилось заседание дисциплинарной комиссии, в ходе которой четверо осужденных совершили нападение на сотрудников ФСИН. Они смогли взять в заложники 12 человек, выкрикивали экстремистские лозунги, объявили себя сторонниками запрещенного в России ИГИЛ. В регионе был создан оперативный штаб для координации работы по освобождению захваченных в плен людей. Ситуация была взята под контроль, гражданскому населению ничего не угрожало. В ходе получасового штурма бойцам спецназа удалось нейтрализовать террористов, никто из принимавших участие в операции силовиков не пострадал. Но от рук радикалов погибли и пострадали несколько человек.
«Четверым сотрудникам преступники нанесли колото-резаные раны различной степени тяжести, трое из них скончались, — сообщили во ФСИН России. — Еще четверо оказавших сопротивление госпитализированы, один из которых скончался в больнице. Также в результате преступной деятельности бандитов пострадали четверо осужденных».
Работников ИК-19, погибших во время исполнения своего долга, похоронили 28 августа. Прощание с Виктором Чернушкиным и Андреем Кучмой проходило в Дзержинском районе Волгограда. Сюда приехали сотни людей: родственники, друзья и большое количество коллег.
«Выполняя свои обязанности и служебный долг, погибли наши товарищи. Они остались верны присяге, в минуту опасности приняли удар на себя. Оказавшись в эпицентре ЧС, они достойно и до конца исполнили свой долг, — сказал на церемонии один из сотрудников УФСИН России по Волгоградской области. — Сегодня мы прощаемся с офицером, полковником Андреем Кучмой и майором Виктором Чернушкиным. Посвятив свою жизнь службе в уголовной исполнительной системе, они проявили себя достойными и ответственными сотрудниками. Хочу выразить особую признательность родителям, детям, женам наших товарищей. Низкий вам поклон за вашу силу, терпение и стойкость. Светлая память о наших товарищах навсегда останется в наших сердцах».
Андрею Кучме было 46 лет, он начал работать в системе исполнения наказаний с 2003 года, последняя его должность была заместитель начальника по безопасности и оперативной работе. Коллеги называют его настоящим профессионалом, а друзья и родные — заботливым и любящим человеком.
«В свое время я был начальником штаба проверок, и мы часто с ним выезжали на мероприятия, — рассказывает бывший сослуживец Кучмы подполковник внутренней службы Шавкат Ульмасов. — Кроме хорошего — ничего не могу сказать о нем. Его называли “окопный офицер”, то есть не штабной. Потому что он не бросит, не убежит. Это был реально такой товарищ, с которым ничего не было страшно».
«Андрея Владимировича Кучму я с 2005 года знал, еще когда он был сержантом, — вспоминает начальник отдела кадров УФСИН России по Волгоградской области Андрей Зимин. — Мы с ним вместе служили до 2014 года. Он был мне не просто коллегой, но и другом. Это человек, о котором нельзя сказать ни одного плохого слова. Порядочный офицер, надежный товарищ, человек слова, человек дела. И это один из самых добросовестных сотрудников, которых я знал. До сих пор не могу поверить в то, что произошло».
Отпевание в храме Александра Невского совершил протоиерей Александр Сазонов. После этого погибшего похоронили на кладбище Краснооктябрьского района с воинскими почестями. А Виктора Чернушкина повезли в Суровикинскую область, где предадут земле, как и двоих его коллег. Чернушкин занимал должность начальника отряда отдела по воспитательной работе с осужденными.
«Это огромная утрата как для сотрудников колонии, так и для семей погибших, — сказал замначальника ИК-19 Николай Соловьев. — Это были замечательные люди, которые показали себя только с лучшей стороны. Будем помнить вечно».
Поддержка семей.
Семьям погибших была оказана помощь с похоронами, кроме того, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поручил также выделить им материальные выплаты.
«К сожалению, от действий преступников погибли и пострадали люди. Пострадавшим продолжает оказываться вся необходимая помощь в лечебных учреждениях региона, — подчеркнул глава региона. — В целях оказания поддержки семьям погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Волгоградской области прошу профильные органы исполнительной власти провести необходимую работу по выделению семьям погибших сотрудников ФСИН материальной помощи в размере по 1 млн рублей».
Также руководством ФСИН России принято решение о поощрении осужденных ИК-19, которые оказали во время захвата помощь заложникам, а также тем, кто не поддался на провокации бандитов, проявил выдержку и сознательность, соблюдая установленные правила и дисциплину.
«Начальнику УФСИН России по Волгоградской области поручено довести информацию до осужденных в установленном порядке, — говорится на сайте ведомства. — В рамках компетенции рассмотреть материалы и до 1 сентября 2024 года принять решения о поощрении осужденных, а также представить соответствующие предложения во ФСИН России о поощрении их правами вышестоящего начальника».