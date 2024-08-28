В Волгоградской области с почестями похоронили сотрудников ИК-19

«Андрея Владимировича Кучму я с 2005 года знал, еще когда он был сержантом, — вспоминает начальник отдела кадров УФСИН России по Волгоградской области Андрей Зимин. — Мы с ним вместе служили до 2014 года. Он был мне не просто коллегой, но и другом. Это человек, о котором нельзя сказать ни одного плохого слова. Порядочный офицер, надежный товарищ, человек слова, человек дела. И это один из самых добросовестных сотрудников, которых я знал. До сих пор не могу поверить в то, что произошло».