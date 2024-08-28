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Экс-главе кубанского ГУ МЧС Волынкину смягчили обвинение

КРАСНОДАР, 28 августа. /ТАСС/. Обвинение в отношении бывшего начальника главного управления МЧС России по Краснодарскому краю генерал-лейтенанта внутренней службы Олега Волынкина изменено с ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) на ч. 1 той же статьи. Об этом сообщили ТАСС в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края по итогам заседания суда, состоявшегося в среду.

Источник: РИА "Новости"

«Изменена редакция обвинения в отношении фигуранта с ч. 3 ст. 285 УК РФ на ч. 1 ст. 285 УК РФ, что подтверждено объемом собранной доказательной базы», — сообщил собеседник агентства.

Часть 3 ст. 285 УК РФ предусматривает наступление тяжких последствий в результате совершения преступления. Наказание по этой части предусмотрено в виде лишения свободы на срок до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Максимальная санкция ч. 1 ст. 285 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до четырех лет, минимальная — штраф в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев.