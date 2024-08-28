Экс-главе кубанского ГУ МЧС Волынкину смягчили обвинение

Часть 3 ст. 285 УК РФ предусматривает наступление тяжких последствий в результате совершения преступления. Наказание по этой части предусмотрено в виде лишения свободы на срок до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Максимальная санкция ч. 1 ст. 285 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до четырех лет, минимальная — штраф в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев.