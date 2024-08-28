Полковник Ходаренок: Киев попросит НАТО о расширении военной помощи

Причем можно не сомневаться, что подобные челобитные со стороны Киева будут сопровождаться чрезмерными эмоциями, чуть ли не слезами, и высказываться если не на повышенных тонах и со скандалом, то весьма близко к этому. Слова «но вы же видите, как нам тяжело» в выступлениях украинских политиков и военных, вероятно, будут после каждого абзаца. Основной посыл, обращенный к представителям Запада, наверняка будет звучать так: «Украина потерпит сокрушительное поражение, если вы не окажете срочную помощь в требуемых объемах». Причем это будет подаваться даже не как возможное украинское поражение, а как «гибель всей евроатлантической цивилизации под натиском орд с Востока».