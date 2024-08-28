WSJ: удары ВС России вскрыли слабые места систем ПВО Украины

Также отмечается, что Киев возлагал огромные надежды на истребители F-16, поставленные Западом. Однако даже после их прибытия на Украину ситуация не изменилась. У страны до сих пор не хватает ресурсов, чтобы отражать или перехватывать все удары ВС РФ.