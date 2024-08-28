WSJ: удары ВС России вскрыли слабые места систем ПВО Украины

Как заявляет издание, особенно показательным стал понедельник, 26 августа. Тогда ВС РФ нанесли сразу несколько ударов по военным объектам на территории Украины. И это позволило не только нанести ущерб ВСУ.
«Атака, произошедшая в понедельник, выявила некоторые уязвимые места Украины», — пишет WSJ.
Также отмечается, что Киев возлагал огромные надежды на истребители F-16, поставленные Западом. Однако даже после их прибытия на Украину ситуация не изменилась. У страны до сих пор не хватает ресурсов, чтобы отражать или перехватывать все удары ВС РФ.
Ранее подпольщик Сергей Лебедев рассказал об очередных успехах России в зоне спецоперации. Он отметил, что ВС РФ сумели уничтожить склад ВСУ в Кривом Роге.