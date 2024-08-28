Под Ростовом разгорелся ландшафтный пожар, дым и пламя видны издалека

— В районе трассы на Ольгинскую произошло возгорание камыша и сухой травы. На месте работают 16 человек, задействовано четыре автоцистерны. Угрозы нас пунктам нет, — подчеркнули в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.