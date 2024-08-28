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Под Ростовом разгорелся ландшафтный пожар, дым и пламя видны издалека

Ландшафтный пожар вспыхнул в Аксайском районе под Ростовом, люди сообщают о запахе гари.

Источник: Комсомольская правда

Днем 28 августа под Ростовом-на-Дону вспыхнул ландшафтный пожар. Судя по видео в соцсетях, в эти минуты полыхает в районе трассы на Ольгинском развороте, вблизи дороги видны яркое пламя и густой серо-черный дым.

Жители Александровки в донской столице жалуются на запах гари и дымную завесу. Кроме того, запах горения также отмечают и в центре города.

Ситуацию уже прокомментировали в МЧС. По данным экстренного ведомства, ландшафтный пожар в Аксайском районе не угрожает населенным пунктам.

— В районе трассы на Ольгинскую произошло возгорание камыша и сухой травы. На месте работают 16 человек, задействовано четыре автоцистерны. Угрозы нас пунктам нет, — подчеркнули в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

Напомним, ранее в Мясниковском районе Дона из-за ландшафтного пожара два выгорели два частных дома, погибла собака. Среди людей пострадавших не было.