В Татарстане похоронили девочку, которая отравилась шаурмой

Врачи провели трехчасовую операцию и еще несколько дней пытались спасти школьницу. К сожалению, 27 августа в 1:00 ночи девочка скончалась, так и не придя в сознание.
На похоронах было около 100 человек. Пришли все, кто знали Диану и ее семью.
«Были учителя, друзья, одноклассники, родственники, соседи и просто неравнодушные люди, которые пришли попрощаться с Дианочкой и принести свои искренние соболезнования родителям», — рассказала одна из родственниц семьи.
Напомним, что по факту смерти ребенка возбуждено уголовное дело, расследование ведет местное подразделение СК.