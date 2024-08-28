Олбани
+27°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Татарстане похоронили девочку, которая отравилась шаурмой

В городе Тетюши сегодня в 12:00 на городском кладбище похоронили 11-летнюю Диану К. — девочка отравилась шаурмой в свой день рождения 22-го августа. Она четыре дня находилась в коме в детской республиканской клинической больнице.

Врачи провели трехчасовую операцию и еще несколько дней пытались спасти школьницу. К сожалению, 27 августа в 1:00 ночи девочка скончалась, так и не придя в сознание.

На похоронах было около 100 человек. Пришли все, кто знали Диану и ее семью.

«Были учителя, друзья, одноклассники, родственники, соседи и просто неравнодушные люди, которые пришли попрощаться с Дианочкой и принести свои искренние соболезнования родителям», — рассказала одна из родственниц семьи.

Напомним, что по факту смерти ребенка возбуждено уголовное дело, расследование ведет местное подразделение СК.