В Москве инженера приговорили к 18 годам колонии по делу о госизмене

По данным агентства, Лозовой будет отбывать три года в тюрьме, а остальной срок наказания — в колонии строгого режима. Прокуратура запрашивала для него 22 года и штраф в размере 800 тыс. руб. Заседание проходило в закрытом режиме из-за грифа секретности в деле.