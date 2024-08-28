Павла Дурова доставили в суд

26 августа срок задержания Дурова продлили до 28 августа, он может длиться максимум 96 часов, после чего ему либо предъявят обвинения, либо отпустят.
Дурова задержали вечером 24 августа в парижском аэропорту Ле-Бурже, куда он прилетел из Азербайджана. Два дня французские власти официально не комментировали дело предпринимателя. Французские следователи считают его соучастником незаконной деятельности в мессенджере, это связано с политикой модерации Telegram. Всего в деле Дурова содержится 12 обвинений, среди них есть отказ от сотрудничества с властями, соучастие в хранении и распространении порнографических изображений несовершеннолетних, соучастие в торговле наркотиками и др.
В заявлении Telegram, опубликованном после задержания Дурова, говорилось, что мессенджер соблюдает законы ЕС, а его модерация «соответствует отраслевым стандартам и постоянно совершенствуется».
Абсурдно утверждать, что платформа или ее владелец несут ответственность за злоупотребление этой платформой, — говорится в сообщении Telegram. — Почти 1 млрд человек по всему миру используют Telegram как средство общения и источник важной информации. Мы ждем скорейшего разрешения этой ситуации.
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявлял, что задержание Дурова — не политический шаг, а часть независимого расследования. Он отметил, что Франция «глубоко привержена» свободе выражения мнений, но «свободы поддерживаются в правовых рамках как в социальных сетях, так и в реальной жизни, с целью защиты граждан и уважения их основных прав».