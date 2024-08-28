Павла Дурова доставили в суд

Дурова задержали вечером 24 августа в парижском аэропорту Ле-Бурже, куда он прилетел из Азербайджана. Два дня французские власти официально не комментировали дело предпринимателя. Французские следователи считают его соучастником незаконной деятельности в мессенджере, это связано с политикой модерации Telegram. Всего в деле Дурова содержится 12 обвинений, среди них есть отказ от сотрудничества с властями, соучастие в хранении и распространении порнографических изображений несовершеннолетних, соучастие в торговле наркотиками и др.