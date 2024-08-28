Роспотребнадзор: случаи лихорадки Западного Нила зарегистрированы в 22 регионах

«Показатель заболеваемости на сегодняшний день составил 0,08 на 100 тыс. населения, что выше среднемноголетнего показателя на 13%. Группами риска по заболеванию являются люди с хроническими заболеваниями и люди старшего возраста», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Лихорадка Западного Нила — инфекционная болезнь, среди симптомов которой температура до 38−40°C, озноб, снижение аппетита, боли в мышцах, особенно в икроножных, сыпь, в редких случаях наблюдаются признаки менингоэнцефалита (поражение мозговых оболочек и веществ). Сезонность заболевания — с июня по октябрь.
В Роспотребнадзоре пояснили, что росту заболеваемости способствует потепление климата. Теплые погодные условия продлевают продолжительность жизни переносчиков лихорадки — комаров. Потепление климата также увеличивает и ареал их обитания. Сейчас в России они встречаются в Центральной части и Поволжье.