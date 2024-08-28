Роспотребнадзор: случаи лихорадки Западного Нила зарегистрированы в 22 регионах

«Показатель заболеваемости на сегодняшний день составил 0,08 на 100 тыс. населения, что выше среднемноголетнего показателя на 13%. Группами риска по заболеванию являются люди с хроническими заболеваниями и люди старшего возраста», — говорится в сообщении на сайте ведомства.