Экс-глава самарского департамента градостроительства остался под арестом

Облсуд не нашел основания для смягчения меры пресечения Василию Чернову и помещения его под домашний арест. Инстанция пришла к выводу, что если экс-чиновник выйдет из СИЗО, он «может воспрепятствовать производству по уголовному делу».
Василий Чернов вместе с братом Евгением Черновым были задержаны и арестованы в апреле 2024 года. Им инкриминировалиполучение взятки и посредничество в ее передаче.
Сумма незаконного вознаграждения, предназначенного для Василия Чернова, составила 6 млн руб. Деньги передавались за помощь с искусственным завышением стоимости автомойки в Промышленном районе.