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Экс-глава самарского департамента градостроительства остался под арестом

Бывший глава самарского департамента градостроительства Василий Чернов не смог оспорить продление своего ареста. Самарский областной суд отклонил жалобу адвоката экс-чиновника и оставил решение первой инстанции в силе. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Облсуд не нашел основания для смягчения меры пресечения Василию Чернову и помещения его под домашний арест. Инстанция пришла к выводу, что если экс-чиновник выйдет из СИЗО, он «может воспрепятствовать производству по уголовному делу».

Василий Чернов вместе с братом Евгением Черновым были задержаны и арестованы в апреле 2024 года. Им инкриминировалиполучение взятки и посредничество в ее передаче.

Сумма незаконного вознаграждения, предназначенного для Василия Чернова, составила 6 млн руб. Деньги передавались за помощь с искусственным завышением стоимости автомойки в Промышленном районе.