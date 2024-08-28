Отправили деньги на билет до Москвы: пенсионерка из Забайкалья отдала мошенникам около миллиона рублей

Как только жительница Забайкалья покинула отделение банка, ее встретила незнакомая женщина, которая тоже была замешена в преступной схеме. На этой ноте история заканчивается. Пенсионерка сообщила полицейским, что ничего не запомнила из разговора с аферистом. Также не помнит, как именно она передавала деньги. Спустя небольшой отрезок времени она обнаружила, что ни женщины, ни денег уже нет. Тут-то она и поняла, что стала жертвой мошенников.