Отправили деньги на билет до Москвы: пенсионерка из Забайкалья отдала мошенникам около миллиона рублей

В полицию по Сретенскому району Забайкальского края обратилась 71-летняя местная жительница, которая сообщила о том, что мошенники похитили у нее крупную сумму денег. На нее вышел якобы специалист компании по заработку на инвестициях. Он предложил получать солидную прибыль. Для этого она должна была лишь зарегистрироваться на онлайн-платформе. Об этом КП-Иркутск сообщили в МВД России по Забайкальскому краю.
Доверчивая женщина поверила аферистам, после чего начала потихоньку вносить деньги на указанный счет.
— Вы заработали крупную сумму! — сообщил мошенник пенсионерке спустя несколько недель.
Оставалось лишь обналичить заработанные деньги. Но вот загвоздка, чтобы операция удалась, на счету должен был быть миллион рублей. И снова поверив аферисту, женщина направилась в банк, чтобы взять кредит. Однако в отделении услышала отказ.
— Тогда мошенник предложил ей прилететь в Москву для оформления займа. Лже-брокер перечислил ей 30 000 рублей для покупки билета и назвал адрес организации, в которой можно получить необходимую сумму. В столице России в одном из банков потерпевшей одобрили кредит в размере 984 000 рублей, — рассказали в пресс-службе полиции.
Как только жительница Забайкалья покинула отделение банка, ее встретила незнакомая женщина, которая тоже была замешена в преступной схеме. На этой ноте история заканчивается. Пенсионерка сообщила полицейским, что ничего не запомнила из разговора с аферистом. Также не помнит, как именно она передавала деньги. Спустя небольшой отрезок времени она обнаружила, что ни женщины, ни денег уже нет. Тут-то она и поняла, что стала жертвой мошенников.