Экс-главе МЧС по Кубани смягчили обвинение по делу о злоупотреблениях

КРАСНОДАР, 28 авг — РИА Новости. Прокурор на начавшемся в Краснодаре процессе по делу экс-главы ГУМЧС по Кубани Олега Волынкина заявил о смягчении квалификации его действий, теперь генералу грозит максимум 4 года лишения свободы вместо 10, сообщили РИА Новости в объединённой пресс-службе судов региона.
Ранее Волынкину предъявлено обвинение по части 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), санкция которой — до 10 лет лишения свободы.
В понедельник стало известно, что уголовное дело в отношении Волынкина поступило в Советский районный суд Краснодара для рассмотрения по существу, при этом срок его домашнего ареста продлен на 6 месяцев.
«Изменена редакция обвинения на ч.1 ст. 285 УК РФ (Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы — ред.)», — прокомментировали в пресс-службе, отметив, что это решение было озвучено в среду прокурором.
Таким образом генералу грозит до 4 лет лишения свободы.
Басманный суд Москвы 28 сентября прошлого года арестовал Волынкина на два месяца. Тогда же защита говорила о проблемах со здоровьем, упоминались гипертония, сахарный диабет и онкология, связанная с почками. Из-за последнего Волынкин перенес операцию, принимал множество лекарств, заявлял адвокат. Следствие же утверждало, что состояние здоровья позволяет находиться Волынкину в СИЗО.
Позднее Басманный суд столицы смягчил меру пресечения Волынкину до домашнего ареста. На этом в суде настаивали как адвокат, так и прокурор. Представитель надзорного ведомства заявил, что Волынкин признал вину и имеет тяжелые хронические заболевания, а «квалификация его действий явно завышена». Тогда же стало известно, что весь ущерб по делу был возмещен.
Из оглашенных материалов в суде следует, что дело Волынкина связано с уже осужденным учредителем «ИП Кольцов Андрей Владимирович».