Пенсионерка из Калининграда перевела мошенникам более 4 млн рублей

В Калининграде — очередная жертва телефонных мошенников. На этот раз 61-летняя женщина, мечтая заработать на инвестициях, перевела аферистам больше 4 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.
Началось все с того, что женщине позвонил неизвестный и предложил дополнительный заработок: легкий и быстрый. Лжеброкеру женщина поверила и в течение 8 месяцев переводила на указанные им счета свои накопления. Увы, никаких процентов пенсионерка не увидела. Пропали и ее деньги.
Заведено уголовное дело, мошенников ищут.