Пенсионерка из Калининграда перевела мошенникам более 4 млн рублей

Началось все с того, что женщине позвонил неизвестный и предложил дополнительный заработок: легкий и быстрый. Лжеброкеру женщина поверила и в течение 8 месяцев переводила на указанные им счета свои накопления. Увы, никаких процентов пенсионерка не увидела. Пропали и ее деньги.