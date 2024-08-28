На взятках погорел первый замглавы администрации Славска

По версии следствия, с февраля 2023 по март 2024 года обвиняемый получил около 1 миллиона рублей взятки (из 1,3 млн) от руководителя ООО «Спецмелио» — генерального подрядчика по муниципальным контрактам на ремонт дорог. Взамен чиновник должен был способствовать заключению муниципальных контрактов с компанией, а также обеспечить беспрепятственное принятие выполненных работ, подписание актов приемки и справок, а также непроведение проверок при исполнении контрактов.