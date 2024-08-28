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На взятках погорел первый замглавы администрации Славска

В Калининградской области первый замглавы администрации Славска предстанет перед судом по обвинению в получении взятки.

Прокурор региона Александр Авдеев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, возбуждённому по ч. 6 ст. 290 УК РФ.

По версии следствия, с февраля 2023 по март 2024 года обвиняемый получил около 1 миллиона рублей взятки (из 1,3 млн) от руководителя ООО «Спецмелио» — генерального подрядчика по муниципальным контрактам на ремонт дорог. Взамен чиновник должен был способствовать заключению муниципальных контрактов с компанией, а также обеспечить беспрепятственное принятие выполненных работ, подписание актов приемки и справок, а также непроведение проверок при исполнении контрактов.

После получения денежных средств обвиняемый был задержан сотрудниками УФСБ. Уголовное дело направлено в Славский районный суд для рассмотрения по существу.