Ростовчанин год жил за счет таксистов из провинций, которым представлялся сотрудником администрации

Как рассказал «КП — Ростов-на-Дону» источник, у Сергея с юных лет были проблемы с законом. Еще подростком он отбывал наказание в колонии-поселении для несовершеннолетних. После освобождения тут же попался на краже и опять сел. Когда во второй раз оказался на воле, снова принялся за свое.