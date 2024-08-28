Ростовчанин год жил за счет таксистов из провинций, которым представлялся сотрудником администрации

В Ростове перед судом предстал 36-летний мужчина. По версии следствия, он больше года обманывал таксистов, представляясь им чиновником.
Как рассказал «КП — Ростов-на-Дону» источник, у Сергея с юных лет были проблемы с законом. Еще подростком он отбывал наказание в колонии-поселении для несовершеннолетних. После освобождения тут же попался на краже и опять сел. Когда во второй раз оказался на воле, снова принялся за свое.
ПРЕДСТАВЛЯЛСЯ ЧИНОВНИКОМ И ПРОСИЛ КУПИТЬ КОНФЕТЫ.
По словам источника, Сергей занялся телефонным мошенничество. Для этого придумал целую схему. Жертвами были исключительно таксисты из далеких от Ростова провинциальных городов. К примеру, один из пострадавших жил в поселке Юго-Камском Пермского края, другой — недалеко от Джанкоя в Крыму.
При выборе города у ростовчанина было два критерия. Он отдавал предпочтение как можно более провинциальным городам. Обращал внимание только на те населенные пункты, где нет доставки на дом.
Как считает следствие, Сергей находил эти сведения в интернете. Там же искал телефоны местных таксистов. Звонил водителям и говорил, что работает в районной администрации, и просил подвезти к зданию конфеты, кофе, чай или шампанское.
— Таксистов такие просьбы не удивляли. Из-за отсутствия в городе службы курьерской доставки им часто приходится выполнять работу курьеров, — пояснил источник.
ПОД ВИДОМ СОТРУДНИКА АДМИНИСТРАЦИИ ЗАРАБОТАЛ 370 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ.
Сергей был убедителен. Водители верили и покупали то, что он просил. Позже ростовчанин вновь звонил доверчивому собеседнику и просил перечислить деньги на телефон или на банковский счет, но через терминал. Обещал компенсировать траты онлайн-переводом.
Для чего нужна такая схема и почему он сам не отправит деньги, Сергей не объяснял. Но большинство таксистов и не задавали лишних вопросов. Судя по всему, на многих действовал авторитет «чиновника».
— Мошенник все время был с жертвой на телефоне. Водитель отправляет деньги через терминал. А в это время псевдосотрудник администрации говорит ему, что оформляет онлайн-перевод. Расчет был на то, что пока таксист беседует по мобильному, он не будет проверять СМС-оповещения.
От каждого водителя Сергей получал в среднем по шесть — семь тысяч рублей. Свои махинации он совершал чуть больше года. За это время райотделы МВД в разных городах страны пополнялись заявлениями потерпевших.
В итоге Сергея все же вычислили и задержали. На него завели дело по статье «Мошенничество». Оказалось, что аферист успел обмануть 48 человек.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области, в донской столице ему вынесли приговор.
— С учетом предыдущей судимости суд приговорил виновного к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, — прокомментировали в надзорном ведомстве.
Приговор не вступил в законную силу.